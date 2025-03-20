حماس: مجازر الاحتلال أدت إلى استشهاد نحو 600 فلسطيني في غزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء أسفرت عن استشهاد نحو 600 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضافت الحركة، في بيان، أن استمرار هذه المجازر "يلقي بمسؤولية سياسية وأخلاقية على الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي"، مطالبة الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، لوقف العدوان.

كما جددت حماس دعوتها للأمة العربية والإسلامية وشعوب العالم الحرة للتحرك في جميع الساحات، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن توقف مقاومته.