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إنذار في إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن

08:44 م الخميس 20 مارس 2025

إنذار في إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ باليستي من ال

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وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، إضافة إلى مستوطنات بالضفة الغربية والقدس، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

ووفقًا لما نقلته القناة 14 الإسرائيلية، فقد حددت المنظومة الأمنية عمليات إطلاق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل.

من جانبها، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن صاروخًا باليستيًا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص، مشيرًا إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

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