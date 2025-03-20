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إعلام الحوثيين: قصف أمريكي على الحديدة باليمن

08:26 م الخميس 20 مارس 2025

قصف أمريكي على الحديدة

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وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله بأن القوات الأمريكية شنت أربع غارات جوية على منطقة الكثيب بمديرية الميناء في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف المنطقة بشكل مكثف، دون ورود معلومات مؤكدة عن الخسائر حتى الآن.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مسؤولين إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم الرد على الحوثيين.

كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ قال إن إرسال الجنود إلى الجبهة يجب ألا يكون مصحوبًا بقرارات تؤدي إلى انقسامات عميقة داخل المجتمع.

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