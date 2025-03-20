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إعلام عبري: الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم الرد على الحوثيين

08:02 م الخميس 20 مارس 2025

الولايات المتحدة وإسرائيل

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وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم الرد على الحوثيين.

كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ قال إن إرسال الجنود إلى الجبهة يجب ألا يكون مصحوبًا بقرارات تؤدي إلى انقسامات عميقة داخل المجتمع.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على ضرورة الاستماع إلى الأصوات المطالبة بالوحدة والحفاظ على الدولة وإجراء تحقيق شامل في الأحداث الأخيرة.

وأضاف أن كثيرًا من العائلات الثكلى وآلاف المواطنين يتوسلون لتجنب مزيد من الانقسام والتفرقة، داعيًا إلى التعامل مع الأزمة بحذر ومسؤولية.

كانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس وافق على استمرار العمليات في غزة.

وأضافت القناة نقلا عن وزير الدفاع "الضغط العسكري يؤثر على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ولن نتوقف حتى تحرير الأسرى".

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الولايات المتحدة إسرائيل الحوثيين الرئيس الإسرائيلي
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