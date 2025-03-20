إعلام عبري: كاتس يوافق على استمرار العمليات في غزة

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس وافق على استمرار العمليات في غزة.

وأضافت القناة نقلا عن وزير الدفاع "الضغط العسكري يؤثر على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ولن نتوقف حتى تحرير الأسرى".

كانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة دعت إلى العودة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة.

وأكدت في بيان لها أن "المقامرة بحياة الأسرى تعد خطيئة ووصمة أخلاقية"، متسائلة: "هل يشمل حديث الجيش عن إزالة أي تهديد لمواطني إسرائيل الأسرى أيضًا؟".

وأضافت الهيئة: "هل هناك تهديدا أكبر من التخلي عن بعض مواطني إسرائيل والسماح باختفائهم؟"، مشددة على أنه "من دون استعادة الأسرى، لا يمكن هزيمة حماس أو تحقيق الأمن والتعافي".