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عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بوقف إطلاق النار

06:01 م الخميس 20 مارس 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى العودة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة.

وأكدت في بيان لها أن "المقامرة بحياة الأسرى تعد خطيئة ووصمة أخلاقية"، متسائلة: "هل يشمل حديث الجيش عن إزالة أي تهديد لمواطني إسرائيل الأسرى أيضًا؟".

وأضافت الهيئة: "هل هناك تهديد أكبر من التخلي عن بعض مواطني إسرائيل والسماح باختفائهم؟"، مشددة على أنه "من دون استعادة الأسرى، لا يمكن هزيمة حماس أو تحقيق الأمن والتعافي".

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