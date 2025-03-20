إسرائيل تقول إنها اغتالت قائد الأمن العام في حماس رشيد جحجوح

وكالات

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل، بأن إسرائيل قالت إنها اغتلت رشيد جحجوح، قائد الأمن العام في حركة حماس.

ولم تصدر حركة المقاومة الإسلامية حماس أي بيانات حتى الآن حول الادعاء الإسرائيلي.

كان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال إن المقاومة الفلسطينية تثمن موقف اليمن الداعم لغزة، مشيدًا بالإسناد المباشر الذي تقدمه رغم التضحيات الكبيرة.

وأشار في بيان له إلى أن الصواريخ التي أُطلقت من اليمن تلاقت مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب، ما يؤكد أن القطاع ليس وحيدًا في المواجهة.

ودعا أبو عبيدة "أحرار الأمة" إلى الانخراط في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، وتعزيز الدعم والإسناد للمقاومة في غزة لكسر شوكة الاحتلال.