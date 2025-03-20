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الخارجية الأمريكية تؤكد الإفراج عن محتجز أمريكي لدى طالبان

05:20 م الخميس 20 مارس 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

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(أ ب)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن حركة طالبان أفرجت عن رجل أمريكي تم خطفه قبل أكثر من سنتين خلال جولة سياحية في أفغانستان، بموجب صفقة توسط فيها مفاوضون من الولايات المتحدة وقطر.

يشار إلى أن جورج جليزمان، وهو فني صيانة طائرات من أتلانتا، هو ثالث محتجز أمريكي تفرج عنه حركة طالبان منذ يناير الماضي. وكانت أجهزة استخبارات طالبان احتجزته في ديسمبر 2022 وذكرت الحكومة الأمريكية في السنة التالية أنه محتجز بطريق الخطأ.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إن جليزمان في طريقه للعودة إلى الولايات المتحدة ليلتئم شمله مع زوجته أليكساندرا. كما أشاد بقطر على "الالتزام الثابت والجهود الدبلوماسية" التي أشار إلى أنها كانت "مجدية في الإفراج عن جورج".

وأضاف روبيو أن الإفراج عن روبيو خطوة إيجابية وبناءة، كما أنها تذكير "بأن هناك أمريكيين آخرين محتجزين في أفغانستان. سيواصل الرئيس (دونالد) ترامب العمل بلا كلل لتحرير جميع الأمريكيين المحتجزين ظلما حول العالم".

ويرافق جليزمان في رحلة عودته إلى الولايات المتحدة من العاصمة القطرية الدوحة آدم بوهلر، الذي يتولى قضايا الرهائن في إدارة ترامب. وكانت قطر استضافت المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان على مدار أعوام.

ويأتي الإفراج عن جليزمان في إطار ما وصفته طالبان من قبل بأنه "تطبيع" للعلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان بعد الانسحاب الفوضوي لواشنطن من أفغانستان في 2021.

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