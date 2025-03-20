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مسؤول أمريكي: وجهنا ضربات لأكثر من 60 هدفا للحوثيين

05:10 م الخميس 20 مارس 2025

الضربات الامريكية ضد الحوثيين

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وكالات

كشف مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية نفذت ضربات استهدفت أكثر من 60 موقعًا تابعًا للحوثيين في اليمن، وذلك بين يومي السبت والأربعاء.

وأوضح أن الضربات أدت إلى القضاء على مهندسين ومشغلين ومسؤولين مرتبطين ببرنامج الطائرات المسيّرة، مشددًا على أن العمليات ستستمر يوميًا حتى يتوقف الحوثيون عن استهداف السفن الأمريكية وحركة الشحن البحري.

وتخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ضمن إجراءات تشمل نشر دفاعات جوية إضافية.

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