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أبو عبيدة: غزة ليست وحدها.. وصواريخ اليمن تلاقت مع المقاومة في سماء تل أبيب

04:58 م الخميس 20 مارس 2025

أبو عبيدة

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وكالات

أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن المقاومة الفلسطينية تثمن موقف اليمن الداعم لغزة، مشيدًا بالإسناد المباشر الذي تقدمه رغم التضحيات الكبيرة.

وأشار في بيان له إلى أن الصواريخ التي أُطلقت من اليمن تلاقت مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب، ما يؤكد أن القطاع ليس وحيدًا في المواجهة.

ودعا أبو عبيدة "أحرار الأمة" إلى الانخراط في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، وتعزيز الدعم والإسناد للمقاومة في غزة لكسر شوكة الاحتلال.

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أبو عبيدة كتائب القسام اليمن تل أبيب المسجد الأقصى
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