إعلان

الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للخطة العربية لإعمار غزة

04:36 م الخميس 20 مارس 2025

الاتحاد الأوروبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن دعمه للخطة العربية الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا استعداده للتعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذها، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشفت وزارة الخارجية المصرية، عن مستجدات الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تم إقرارها خلال القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة يوم 4 مارس الماضي.

وفي إطار الترويج للخطة العربية، عقدت الوزارة سلسلة لقاءات موسعة مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، حيث تم استعراض التصور الشامل للخطة، بما في ذلك مراحلها الثلاث وآليات تنفيذها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية المصرية الخطة العربية لإعادة إعمار غزة القمة العربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

توقعات بتحريك أسعار المواد البترولية 10% في أبريل.. كم ستصبح الأسعار؟
أمطار تمتد للقاهرة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
مجموعة MBC ترد على الانتقادات الموجهة لمسلسل "معاوية" ومشهد وفاة الرسول
خفض مرتقب للفائدة.. تعرف على أنواع الشهادات في البنك الأهلي