الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للخطة العربية لإعمار غزة

(وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن دعمه للخطة العربية الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا استعداده للتعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذها، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشفت وزارة الخارجية المصرية، عن مستجدات الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تم إقرارها خلال القمة العربية غير العادية التي عقدت في القاهرة يوم 4 مارس الماضي.

وفي إطار الترويج للخطة العربية، عقدت الوزارة سلسلة لقاءات موسعة مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، حيث تم استعراض التصور الشامل للخطة، بما في ذلك مراحلها الثلاث وآليات تنفيذها.