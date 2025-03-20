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ليبرمان: نتنياهو لن يكون رئيسا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة

04:35 م الخميس 20 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان إن بنيامين نتنياهو لن يكون رئيسا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة.

وأثار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بعدما وصف استخدام القانون ضد القادة اليمنيين في الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"مؤامرة الدولة العميقة" اليسارية.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قبل أن يقوم بحذفها وينشرها على حسابه الخاص، إن: "في إسرائيل وأمريكا، حينما يكسب زعيم قوي الانتخابات.. تستغل الدولة العميقة النظام القانوني بأسلوب منحرف لإحباط إرادة الشعب، لن يتمكنوا من ذلك في إسرائيل أو أمريكا.. إننا نقف أقوياء معا".

وتسببت التغريدة، في انتقادات لاذعة، خصوصا مع مساعي إسرائيل للحفاظ على مظهرها الحيادي تجاه السياسة الأمريكية، إذ يعتبر دعم طرف سياسي معين، خاصة عبر القنوات الرسمية تجاوز للأعراف الدبلوماسية.

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نتنياهو أفيغدور ليبرمان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
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