بعد اعتقاله.. رئيس بلدية إسطنبول يطالب الأتراك بالوقوف "في وجه الشر"

إسطنبول - (د ب أ)

حث رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المعتقل بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد، الشعب التركي على الوقوف في وجه ما وصفه بـ"الشر".

وكتب إمام أوغلو في منشورعبر منصة "إكس"، اليوم الخميس: "يجب علينا الوقوف كأمة في وجه هذا الشر. هذه دعوتي لشعبي".

واتهم إمام أوغلو حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان باستهداف عائلته وممتلكاته، ودعا مسؤولي الحكومة والقضاء إلى مقاومة أي سوء استخدام للسلطة.

وكتب: "أثق في القضاء التركي الموقر. لا يمكنكم، ولا يجب عليكم، أن تظلوا صامتين".

وأضاف إمام أوغلو أن "العقل الذي استولى على شهادتي سيصادر ممتلكاتكم وشرفكم ... وسوف يرتكب جميع أنواع الاغتصاب والاعتداء".

جدير بالذكر أن جامعة إسطنبول كانت ألغت قبل يوم واحد من اعتقال إمام أوغلو، شهادته الجامعية، وهي شهادة ضرورية من أجل الترشح للرئاسة، ما أعاق تنافسه المحتمل مع أردوغان في الانتخابات المقررة في عام 2028.