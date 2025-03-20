من محبسه.. منافس أردوغان يوجّه رسالة للأتراك عبر "إكس"

وكالات

طالب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مؤيديه برفع الأصوات ضد ما وصف بـ" الشر"، موضحا أن ذلك واجب على الجميع بمن فيهم السياسيون الحكوميون.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، كتب أوغلو: "لا يمكنكم، لا يجوز لكم أن تلتزموا الصمت.. لقد تخطت تلك الأحداث أحزابنا.. وبات الأمر يتعلق بأمتنا، آن الأوان لترفعوا أصواتكم".

وتابع: "أخطاب أعضاء السلطة القضائية، أدعو عشرات الآلاف من المدعين العامين والقضاة الشرفاء والأخلاقيين في القضاء التركي العظيم المتحمسين لخدمة وطنهم: عليكم التحرك والوقوف ضد حفنة من الزملاء الذين يخربون القضاء التركي، ويشوهون سمعتنا أمام العالم".

كذلك وجّه إمام أوغلو حديثه إلى السياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية وتحالف الأحزاب الحاكمة في تركيا، قائلا: "لقد تخطى الأمر أحزابنا ومُثُلنا السياسية.. العملية الآن تهم أمتنا.. عائلاتكم، أرجو من الجميع أن يرفعوا أصواتهم.. السيادة للأمة دون قيود أو شروط".

وأكد في تغريدته، على أن "هذا العقل الذي استولى على شهادتي.. سيعتدي على شرفكم وممتلكاتكم.. يجب علينا أن نقف كأمة في مواجهة هذا الشر".

ودعا حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الأكبر في تركيا، إلى مزيد من الاحتجاجات في مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، في ظل استمرار احتجاز رئيس بلدية المدينة.

وكانت السلطات التركية، اعتقلت إمام أوغلو المعارض الأبرز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، في تهم فساد وإرهاب.

ويخطط حزب الشعب الجمهوري لترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.