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بعد تدمير جميع المركبات الطبية.. شمال غزة لديه سيارة إسعاف واحدة

02:59 م الخميس 20 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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غزة - (د ب أ)

قال مدير وحدة الإسعاف بالخدمات الطبية في غزة فارس عفانة اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر جميع مركبات الخدمات الطبية، "ولا يوجد في شمال قطاع غزة إلا مركبة واحدة".

وأكد عفانة، في تصريح لوكالة "صفا" الفلسطينية، أنه "وبعد استهداف الاحتلال أمس لبيت العزاء في شمال غزة، تم نقل الشهداء والمصابين عبر مركبات خاصة، ووصلت سيارات الإسعاف المتهالكة متأخرة".

وناشد مدير وحدة الإسعاف الجميع وأصحاب الضمائر الحية، بإمداد شمال القطاع بمركبات إسعاف.

وقال عفانة "إن عدد مركبات الإسعاف لدى جميع المؤسسات الطبية العاملة لا يكفي لحجم الجريمة والإبادة الجماعية الإسرائيلية خاصةً في شمال قطاع غزة".

ولفت إلى أن "المركبات المتواجدة لدى الدفاع المدني وغيره من المؤسسات متهالكة، وسط استمرار القتل والإبادة".

وكان جيش الاحتلال قد شن غارات مكثفة منذ فجر أول أمس الثلاثاء في مناطق متفرقة من غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي ما أسفر عن سقوط 436 شهيدًا و 678 مصابا.

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جيش الاحتلال غزة الخدمات الطبية
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