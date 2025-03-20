فلسطين تطالب بالتعامل بجدية مع التحريض الإسرائيلي على تصعيد الأوضاع في الضفة

رام الله – (أ ش أ)

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع التحريض الإسرائيلي الرسمي على تدمير الأوضاع في الضفة الغربية.

وأدانت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس - جرائم هدم المنازل المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية، خاصة ما يتعرض له مخيم جنين من تهديدات بهدم ما يزيد على 60 منزلاً، بما يعنيه ذلك من تدمير واسع النطاق للمخيمات وتغيير جغرافيتها وتهجير سكانها بشكل نهائي عنها.

كما أدانت، الاقتحام الاستفزازي الذي قام به نتنياهو يوم أمس للضفة، وتصريحاته التحريضية العنصرية المشحونة بالتهديد بتفجير الأوضاع في الضفة وتدميرها.

وأضافت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذه التصريحات، وتعتبرها دعوات استعمارية إحلالية تندرج في إطار تكريس الاحتلال وارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والإبادة والضم والتهجير؛ الأمر الذي يقوض أية فرصة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

ولفتت إلى أنها تتابع انتهاكات الاحتلال وجرائمه ومظاهر الإبادة ضد شعبنا مع الدول والجهات الأممية المختصة، مجددة مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الإبادة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، ورأيها الاستشاري بشأن إنهاء الاحتلال الذي طال أمده.