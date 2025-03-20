الصحة بغزة: المستشفيات استقبلت 85 شهيدًا منذ فجر اليوم

وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، الخميس، إن المستشفيات استقبلت 85 شهيدا و133 مصابا إثر قصف الاحتلال القطاع منذ فجر اليوم.

وأعلنت سلطات الدفاع المدني بغزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 504 منذ فجر الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 37 فلسطينيا منذ فجر اليوم، بغارات إسرائيلية متواصلة على شمال قطاع غزة وجنوبه.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة أبو نصر في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، انتشال جثامين عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على المنزل، وفقا لروسيا اليوم.

قالت مصادر طبية، إن 14 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب عددا كبيرا من الأشخاص جراء قصف إسرائيلي لبيت عزاء لإحدى العائلات غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن جميع القتلى هم من عائلة واحدة.

أما جنوب القطاع، فقد شنت المقاتلات الإسرائيلية أحزمة نارية على مدينة رفح.