الدفاع الروسية: استهدافنا قطارًا عسكريًا أوكرانيًا محملًا بالسلاح والذخيرة

موسكو – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن قواتها نفذت غارات خلال اليوم الماضي أصابت قطارا عسكريا يحمل ذخائر وأسلحة تابعة للجيش الأوكراني.

وأضافت "الدفاع الروسية" - في تقريرها اليومي، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" - أن الغارات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية أصابت كذلك مرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية أوكرانية ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة ومراكز للتحكم فيها، إضافة إلى مستودعات لتخزين المعدات العسكرية والمواد اللوجستية وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 153 منطقة.

وحسب بيانات تقرير الدفاع الروسية، فإن إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى نحو 1320 جنديا بين قتيل وجريح.