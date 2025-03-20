إعلان

المخابرات الصومالية تحبط مخططًا إرهابيًا وتعتقل ثلاثة عناصر في مقديشو

02:25 م الخميس 20 مارس 2025

الصومال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مقديشو - (د ب أ)

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني (NISA) في الصومال إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية كانوا يخططون لإدخال متفجرات إلى العاصمة مقديشو.

وقال الجهاز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية ( صونا ) اليوم الخميس، :"نفذت القوات الأمنية عملية استباقية في مديرية دينيلي، أسفرت عن اعتقال عنصرين، فيما تم القبض على عنصر ثالث في مديرية طركينلي داخل العاصمة".

وأكد أن "العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية".

وتشن حركة الشباب هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصومال المخابرات الصومالية مقديشو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025
توقعات بتحريك أسعار المواد البترولية 10% في أبريل.. كم ستصبح الأسعار؟
أمطار تمتد للقاهرة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
مجموعة MBC ترد على الانتقادات الموجهة لمسلسل "معاوية" ومشهد وفاة الرسول
خفض مرتقب للفائدة.. تعرف على أنواع الشهادات في البنك الأهلي