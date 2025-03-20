المخابرات الصومالية تحبط مخططًا إرهابيًا وتعتقل ثلاثة عناصر في مقديشو

مقديشو - (د ب أ)

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني (NISA) في الصومال إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية كانوا يخططون لإدخال متفجرات إلى العاصمة مقديشو.

وقال الجهاز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية ( صونا ) اليوم الخميس، :"نفذت القوات الأمنية عملية استباقية في مديرية دينيلي، أسفرت عن اعتقال عنصرين، فيما تم القبض على عنصر ثالث في مديرية طركينلي داخل العاصمة".

وأكد أن "العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية".

وتشن حركة الشباب هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.