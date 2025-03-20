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روسيا تعلق على احتجاجات تركيا: لا نتدخل في شؤون الدول

02:15 م الخميس 20 مارس 2025

احتجاجات تركيا

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(وكالات)

علقت موسكو، اليوم الخميس، على الاحتجاجات التي اندلعت في تركيا عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لن يتطرقا إلى الاحتجاجات الأخيرة في تركيا، مشيرًا إلى أن موسكو تعتبر هذا الملف شأنًا داخليًا يخص أنقرة.

وفي حديثه للصحفيين، شدد بيسكوف على أن روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، قائلًا: "لن يكون هناك نقاش بين الزعيمين حول هذه المسألة، ولن تجرى أي محادثة هاتفية بهذا الخصوص. لقد أكدنا مرارًا أننا لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية، ونحن أيضًا لا نتدخل في شؤون الآخرين".

احتجاجات واسعة في تركيا

تأتي هذه التصريحات في ظل احتجاجات واسعة تشهدها تركيا، خاصة في العاصمة أنقرة ومدن أخرى، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أمس الأربعاء، ضمن تحقيقات تتعلق بملفات الفساد ودعم الإرهاب، وفقًا لمكتب المدعي العام في إسطنبول. وأدت هذه الأحداث إلى توقيف 87 شخصًا.

وفيما يتعلق بزيارة بوتين المرتقبة إلى تركيا، أوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي تلقى دعوة من أردوغان، وقد قبلها، لكن لم يتم تحديد موعد رسمي بعد عبر القنوات الدبلوماسية. ونفى بيسكوف صحة تقارير نشرتها صحيفة "حرييت" التركية، التي زعمت وجود اتصالات رفيعة المستوى مقررة خلال هذا الأسبوع.

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