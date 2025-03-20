إعلام عبري: تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار بن جوريون

وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، الخميس، بتعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون الدولي إثر إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت القناة العبرية، إن طائرات مدنية عدة تحوم في الأجواء ولم تتلق الإذن بالهبوط في مطار بن جوريون الدولي، مشيرة إلى سقوط شظايا الاعتراض الصاروخي في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها شظايا اعتراض صاروخي جنوب تل أبيب.

وكانت القناة العبرية، ذكرت أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من غزة باتجاه تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد 3 صواريخ عبرت إلى إسرائيل من جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن سلاح الجو نجح في اعتراض قذيفة بينما سقطت اثنتان في مناطق مفتوحة.