إعلان

إعلام عبري: تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار بن جوريون

02:03 م الخميس 20 مارس 2025

مطار بن جوريون الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، الخميس، بتعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون الدولي إثر إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت القناة العبرية، إن طائرات مدنية عدة تحوم في الأجواء ولم تتلق الإذن بالهبوط في مطار بن جوريون الدولي، مشيرة إلى سقوط شظايا الاعتراض الصاروخي في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها شظايا اعتراض صاروخي جنوب تل أبيب.

وكانت القناة العبرية، ذكرت أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من غزة باتجاه تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد 3 صواريخ عبرت إلى إسرائيل من جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن سلاح الجو نجح في اعتراض قذيفة بينما سقطت اثنتان في مناطق مفتوحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار بن جوريون تعطل حركة الملاحة الجوية إطلاق صواريخ من غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان