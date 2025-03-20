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أول مرة منذ الهدنة.. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

01:55 م الخميس 20 مارس 2025

كتائب القسام

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(وكالات)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، عن إطلاق رشقة صاروخية استهدفت مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، وذلك ردًا على ما وصفته بـ "المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".

وقالت القسام في بيان، إن الرشقة الصاروخية جاءت باستخدام صواريخ من طراز "مقادمة M90".

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب والمناطق الوسطى، في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تقوم بعمليات مسح ميداني لرصد مواقع سقوط بقايا الصواريخ والتحقق من الأضرار المحتملة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية برية سط وجنوب قطاع غزة، كما حظر الحركة في محور صلاح الدين، وذلك في إطار تصعيده العسكري منذ الثلاثاء الماضي.

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كتائب القسام قصف تل أبيب رشقة صاروخية حركة حماس
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