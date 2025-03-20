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جيش الاحتلال: بدأنا عملية برية بشمال غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع

01:42 م الخميس 20 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بدء عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن قواته بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، موضحا أنه هاجم مع الشاباك بنى تحتية ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في بيت لاهيا.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن حملة الغارات المتجددة على قطاع غزة ستستمر حتى إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، مضيفا "هجمات الجيش المتجددة ضد حماس في غزة شكل مختلف من التفاوض".

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جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية شمال غزة
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