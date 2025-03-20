الأونروا: استشهاد 5 من موظفينا خلال الأيام الماضية بالأراضي الفلسطينية

غزة – (أ ش أ)

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم الخميس، استشهاد خمسة من موظفي الوكالة خلال الأيام القليلة الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال لازاريني في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "خلال الأيام القليلة الماضية، تأكد استشهاد خمسة آخرين من موظفي الأونروا مما يرفع إجمالي عدد الشهداء في صفوفهم إلى 284 شخصا من بينهم معلمون وأطباء وممرضون وكانوا يخدمون الفئات الأكثر ضعفا".

وأكد أن قصف القوات الإسرائيلية جوا وبحرا مازال مستمرا لليوم الثالث، معربا عن مخاوفه من أن الأسوأ لم يأت بعد في ظل استمرار الاجتياح البري الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وأشار لازاريني إلى أن الحصار على القطاع الذي مزقته الحرب يشتد، وأنه منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، تواصل السلطات الإسرائيلية منع دخول أي مساعدات إنسانية أو إمدادات تجارية أساسية.

وأوضح أنه في ظل المراقبة اليومية للأوضاع؛ فإن أهل غزة يعيشون كابوسا لا ينسى ومعاناة لا تنتهي، داعيا إلى تجديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى في غزة بالإضافة إلى السماح⁠ بتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون أي عوائق.

