رغم التوغل البري.. حماس تؤكد: لا تزال المحادثات مستمرة مع الوسطاء

غزة - (د ب أ)

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، إن "المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان عن الشعب الفلسطيني، والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق وإجباره بالتراجع عن مخططه".

وأضاف القانوع، في تصريح صحفي أوردته وكالة "صفا" الفلسطينية، "متمسكون باتفاق وقف إطلاق النار، ونعمل مع الوسطاء على تجنيب شعبنا الحرب بشكل دائم، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة".

وشدد القانوع على أن "حصار غزة وتجويعها وحرب الإبادة فيها يتطلب تحركًأ عاجلًا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ لإنقاذ شعبنا من الابادة ومنع تجويعه رفع الحصار عنه".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارات مكثفة منذ فجر أول أمس الثلاثاء في مناطق متفرقة من غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي ما أسفر عن سقوط 436 شهيدا و 678 مصابا .

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم، أن قوات الاحتلال بدأت عملية برية قال إنها "محدودة" في وسط وجنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه بناءً على ذلك، تم فرض حظر على استخدام محور صلاح الدين، أحد الطرق الحيوية في القطاع.

وأوضح أدرعي، عبر بيان نُشر على حسابه في منصة "إكس"، أن قوات الاحتلال انتشرت في وسط محور نتساريم، في إطار التصعيد العسكري المستمر في القطاع.