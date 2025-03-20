الجيش الأوكراني يُعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة روسية

كييف - (د ب أ)

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 74 من أصل 171 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 171 طائرة مسيرة طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريول، وشاتالوفو، وميلروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وكذلك من رأس تشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 75 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى خداعية فوق مناطق خاركيف، وبولتافا، وسومي، وتشيرنيهيف، وتشيركاسي، وكييف، وجيتومير، وفينيتسا، وكيروفوهراد، ودنيبروبتروفسك، وزابوريجيا، وخيرسون."

وأضاف البيان أن 63 طائرة مسيرة خداعية فشلت في الوصول إلى أهدافها.

وأفاد البيان بوقوع خسائر في مناطق كيروفوهراد وسومي ودونيتسك نتيجة للهجوم الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أن الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة أسفر إصابة 10 مدنيين، بينهم أربعة أطفال في كروبيفنيتسكي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.