تحقيق يؤكد تورط إسرائيل في قصف مبنى الأمم المتحدة بغزة أمس- صورة

وكالات

كشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تضمن تحليل صور وشظايا القصف ضلوع جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مبنى الأمم المتحدة بغزة أمس الأربعاء.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن مقطع فيديو التقطته كاميراتها، أظهر حفرة على جانب المبنى المستهدف.

وقالت "سي إن إن" نقلا عن تريفور بول خبير ذخائر سابق بالجيش الأمريكي، الذي راجع اللقطات، إن شظايا الأسلحة تتوافق مع قذيفة دبابة إسرائيلية طراز "إم 339"، مضيفا "الأضرار التي لحقت بالمبنى تظهر تأثيرا مباشرا ناتج عن قذيفة دبابة".

بدوره، قال نيك جينزن جونز، مدير خدمات أبحاث التسلح متعدد الأغراض، إن بقايا الشظايا تبدو وكأنها قذيفة دبابة إسرائيلية عيار 120 ملم يُرجح أنها من طراز إم 339".

وأدى القصف الإسرائيلي على المبنى التابع للأمم المتحدة، إلى استشهاد أحد الأشخاص.