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الادعاء الكوري الجنوبي يداهم مكتب عمدة سول

12:09 م الخميس 20 مارس 2025

علم كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)

قال الادعاء الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إنه داهم مكتب عمدة سول أوه سي هون ومقر إقامته بسبب اتهامات تتعلق بالفساد تحيط بعلاقته برجل الأعمال ميونج تاي كيون.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب الادعاء المركزي في سول أرسل ممثلي الادعاء والمحققين إلى مكتب أوه في مقر عمله وإلى مقر إقامته هذا الصباح للبحث عن دليل محتمل له علاقة بالاتهامات.

وينظر الادعاء فيما يتردد عن أن رجل الأعمال كيم هان جونج، المعروف بدعمه لأوه، طلب من معهد مستقبل كوريا البحثي، الذي يعد شركة لإجراء الاستطلاعات يديرها ميونج، إجراء 13 استطلاع رأي غير منشور خلال الانتخابات التكميلية على منصب عمدة سول 2021 ، كما دفع تكاليف استطلاع تقدر بـ 33 مليون وون بالنيابة عن عمدة سول.

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علم كوريا الجنوبية سول الادعاء الكوري الجنوبي
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