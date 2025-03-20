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إثيوبيا تدعو مصر والسودان للحوار بشأن سد النهضة وتؤكد: لن تتضررا

12:07 م الخميس 20 مارس 2025

سد النهضة

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وكالات

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان، الخميس، إلى حوار بشأن سد النهضة مع دولتي المصب مصر والسودان.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن سد النهضة سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعد اكتماله ولن يلحق ضررا بدولتي المصب.

في إطار ذلك، أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ياسر سرور، أن ملف سد النهضة لم يتم تجميده لكن ستتم مناقشته مع الشركاء الدوليين.

وأوضح سرور، في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، إلى أن التحركات المصرية على المستوى الدبلوماسي لم تتوقف ومستمرة في شرح القضية من الناحيتين الفنية والسياسية كونها قضية وجودية بالنسبة لمصر وشعبها.

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