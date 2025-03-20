رئيس الوزراء الإثيوبي: خيار الحرب مع إريتريا والصومال للوصول للبحر الأحمر مستبعد

وكالات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لخميس، إن وصول بلاده إلى البحر الأحمر مطلب وجودي ولكن ليس عبر الحرب بل بالحوار والسلم، مؤكدا أن أديس أبابا لن تدخل في حرب مع إريتريا من أجل الحصول على منفذ بحري.

وشدد آبي أحمد، على أن خيار الحرب للوصول إلى البحر الأحمر مستبعد مع إريتريا والصومال و"نعمل من أجل السلام".

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت أديس أبابا التراجع عن اتفاق أبرمته مع حكومة أرض الصومال، كان تسبب في توترات مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو، بعد اجتماع ثنائي جمع أبي أحمد وشيخ محمود في تركيا، إذ توصلا إلى "إعلان أنقرة لاستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.