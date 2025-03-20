أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 899 ألفا و470 شخصًا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 899 ألفا و470 فردا، بينهم 1400 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10377 دبابة، منها 13 دبابة أمس الأربعاء، و21561 مركبة قتالية مدرعة، و24747 نظام مدفعية، و1322 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1110 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و29895 طائرات مسيرة، و3121 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و41094 من المركبات وخزانات الوقود، و3780 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.