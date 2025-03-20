جيش الاحتلال: مقتل وإصابة 6800 عسكري إسرائيلي منذ بدء الحرب

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الخميس، مقتل أكثر من 800 جندي وجرح نحو 6000 منذ بداية الحرب.

وأشار مسؤولون عسكريون إسرائيليون، إلى أن هناك حاجة لـ10 آلاف جندي إضافي لتعزيز دفاع إسرائيل وحفاظها على مناطق عازلة.

وكشف استطلاع رأي لمنتدى زوجات جنود الاحتياط الإسرائيليين، أن 80% يقولون إن الدوافع للخدمة انخفضت منذ بداية الحرب، مؤكدين أن دوافع الخدمة انخفضت بسبب عدم تجنيد الحريديم وصعوبات شخصية.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن جندي احتياط إسرائيلي، قوله إنه لا يستطيع العودة للخدمة و"إذا فعلت فإن بيتي سينهار وشركتي ستغلق".

وأكد جنود احتياط إسرائيليون، أنهم قد يضطرون للتغيب عن التدريب أو الخدمة العملياتية لأسباب شخصية.

وأوضح ضابط احتياط متمركز منذ أشهر قرب غزة، أن معدل الإبلاغ عن التجنيد بوحدات احتياط أصبح أقل من النصف.