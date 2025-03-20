بعد البدء بعملية برية.. إسرائيل تحظر التنقل في محور صلاح الدين بغزة

(وكالات)

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قيودًا مشددة على حركة التنقل داخل قطاع غزة، محذرًا السكان من استخدام محور صلاح الدين، في ظل استمرار تصعيده العسكري الذي بدأ منذ الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت "عملية برية محددة" في مناطق وسط وجنوب القطاع بهدف "توسيع المنطقة الدفاعية" بين شمال غزة وجنوبها، مشيرًا إلى أن الجيش انتشر في وسط محور نتساريم.

#عاجل ‼️ تحذير إلى سكان قطاع غزة،

⭕️خلال الساعات الماضية بدأت قوات جيش الدفاع عملية برية محددة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه بهدف توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه. خلال العملية انتشرت القوات حتى وسط محور نتساريم.



⭕️من أجل سلامتكم يحظر الانتقال على محور صلاح الدين… pic.twitter.com/qBSsL3FL3E — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2025

وحذر أدرعي سكان غزة من استخدام طريق صلاح الدين، قائلًا: "يُمنع التنقل على هذا المحور بين شمال وجنوب القطاع، ويُسمح فقط بالتحرك عبر طريق الرشيد (الساحلي)".

يأتي هذا التصعيد بعد استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منهياً بذلك هدنة استمرت قرابة شهرين، كانت قد دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وإصابة أكثر من 500 آخرين.