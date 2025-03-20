وزير إسرائيلي سابق: استئناف القتال كان شرط بن غفير للعودة إلى الحكومة

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، الخميس، إن استئناف القتال كان شرط وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للعودة للائتلاف، مؤكدا أن خيار الحرب لن يعيد الأسرى.

وشدد يعلون، على ضرورة استبدال حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والاحتجاج والنزول للشارع سيحدث التغيير.

وذكرت هيئة البث العبرية، الأربعاء، أنه تمت إعادة تعيين وزراء حزب قوة يهودية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت البث العبرية، إعادة تعيين زعيم حزب "قوة يهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي.

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على عودة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال المكتب في بيان: "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إعادة النائب إيتمار بن غفير إلى منصب وزير الأمن القومي".

وكان بن غفير، قد انسحب من الائتلاف الحكومي في يناير احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وأعلن حزبه العودة الثلاثاء مع شنّ إسرائيل ضربات واسعة النطاق على القطاع.

وذكر البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة وافقت على مقترح نتنياهو بإعادة تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن الوطني.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء، لإعادة تعيين بن غفير. كما عاد أيضا عضوان آخران من حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير إلى منصبيهما الوزاريين، وهما عميحاي إلياهو وزيرًا للتراث، وعضو الكنيست يتسحاق واسرلاوف وزيرًا “للنقب والجليل والصمود الوطني”.

وكان حزب بن غفير قد قال أمس الثلاثاء، إنه سيعود إلى حكومة نتنياهو، وتأتي عودة بن غفير إلى الحكومة بعدما شنت إسرائيل موجة من الهجمات الجوية على غزة.





