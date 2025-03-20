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مقابل معاونتها ضد المتمردين.. الكونغو تعرض على ترامب صفقة للمعادن

11:16 ص الخميس 20 مارس 2025

فيليكس تشيسيكيدي

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، إن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوصول إلى احتياطات المعادن التي تحتاجها شركات التكنولوجيا الفائقة الأمريكية في بلاده مقابل مساعدته في دحر المتمردين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن تشيسيكيدي، عرض في رسالة بتاريخ 8 فبراير الماضي، فرص التعدين لصالح صندوق الثروة السيادية الأمريكي، الذي أطلقه ترامب مؤخرا.

وكانت تقارير إعلامية، ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في البحث عن بديل لصفقة المعادن الأوكرانية التي واجهت صعوبات عدة، موضحة أن هذه الدولة هي الكونغو الديمقراطية.

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