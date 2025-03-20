لنشرها في أوكرانيا.. 30 دولة أوروبية تبحث تشكيل قوة بقيادة فرنسية بريطانية

وكالات

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الخميس، عن اجتماع في لندن لكبار المخططين العسكريين من نحو 30 دولة مشاركة في تحالف الراغبين بدعم أوكرانيا.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن اجتماع لندن سيبحث تشكيل قوة بقيادة بريطانية وفرنسية يمكن نشرها في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.

وأكدت الحكومة البريطانية، أن على الحلفاء الأوروبيين تكثيف جهودهم للتحفيز على اتخاذ مزيد من الإجراءات.

بينما شدد وزير المالية البولندي، على ضرورة بناء صناعة دفاع أوروبية قوية يمثل أولوية.

تأتي المساعي الأوروبية، في ظل رفض روسي لوجود أي قوات حفظ سلام أوروبية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا بعد اتفاق سلام محتمل، إذ هددت موسكو باعتبار تلك القوات طرفا في الصراع.





