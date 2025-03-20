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بسبب رسائل على هاتفه.. منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة

10:43 ص الخميس 20 مارس 2025

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكالات

أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الخميس، بمنع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة لحضور مؤتمر بعد العثور على رسائل في هاتفه تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي سياق منفصل، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن سلطات الهجرة في الولايات المتحدة احتجزت باحثا هنديا من جامعة جورج تاون كان يعيش بشكل قانوني بتأشيرة طالب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمن الداخلي الأمريكي يتهم الباحث الهندي بنشر دعاية حماس ومعاداة السامية على وسائل التواصل، كما يزعم أن الباحث الهندي كان مرتبطا بمستشار رفيع لحركة حماس.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أن الولايات المتحدة تسعى لترحيل طالب من جامعة جورج تاون مؤيد لفلسطين.


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