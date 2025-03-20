ترامب: مشكلتي مع الهند أنها من بين الدول الأعلى في فرض التعريفات الجمركية

وكالات

قال موقع "بريتبارت" الأمريكي نقلا عن الرئيس دونالد ترامب، الخميس، إن المكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت على ما يرام، مشيرا إلى أنه تحدثت مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشرح له ما جرى مع بوتين.

وأوضح ترامب، أنه يريد إيقاف المدفوعات الضخمة التي يتعين على الولايات المتحدة سدادها وأن تدفع أوروبا نفس ما تدفعه واشنطن.

وأكد ترامب، أن فصل روسيا عن الصين ليس هدفا أو دافعا للولايات المتحدة للانفتاح الاقتصادي مع روسيا، مضيفا "علاقتي جيدة مع الهند ومشكلتي هي أنها من بين الدول الأعلى في فرض التعريفات الجمركية".

وأشار ترامب، إلى أن إدارته "تتوصل الآن إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة لاستعادة أموالنا وفعل شيء بها".





