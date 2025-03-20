بزعم ارتباطه بمستشار في حماس.. السلطات الأمريكية تحتجز باحثًا هنديًا

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الخميس، إن سلطات الهجرة في الولايات المتحدة احتجزت باحثا هنديا من جامعة جورج تاون كان يعيش بشكل قانوني بتأشيرة طالب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمن الداخلي الأمريكي يتهم الباحث الهندي بنشر دعاية حماس ومعاداة السامية على وسائل التواصل، كما يزعم أن الباحث الهندي كان مرتبطا بمستشار رفيع لحركة حماس.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، أن الولايات المتحدة تسعى لترحيل طالب من جامعة جورج تاون مؤيد لفلسطين.





