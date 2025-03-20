عائلات الجنود الإسرائيليين: طالبونا بالاستعداد لخمس سنوات من القتال العنيف بغزة

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر، الخميس، إن حرب إسرائيل اللانهائية ترهق جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أقصى حد، لافتة إلى أن جنود الاحتياط يحذرون من استنزاف متزايد للجيش مع اقتراب البلاد من صراع شامل في غزة.

وذكر منتدى لعائلات جنود الاحتياط الإسرائيليين، أنه قيل لهم أن يستعدوا لخمس سنوات من القتال العنيف، موضحا أن اتفاق الجنود مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كان خدمة 30 يوما بالسنة قبل الحرب.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللي الدفاع وجنود الاحتياط بإسرائيل، تحذيراتهم من استنزاف متزايد للقوة المقاتلة مع توقف الوظائف، مؤكدين أن هناك خيبة أمل من أهداف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستبعاده إنهاء القتال.

وأوضحت المصادر، أنه لأول مرة منذ بداية الحرب قد تكون هناك فرصة لعدم التحاق بعض جنود الاحتياط بالخدمة، مشيرة إلى أن جنود الاحتياط قد يعلقون خدمتهم إذا شعروا بأنهم يضحون بأنفسهم لتحقيق أهداف اليمين.