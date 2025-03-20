إعلان

عائلات الجنود الإسرائيليين: طالبونا بالاستعداد لخمس سنوات من القتال العنيف بغزة

10:24 ص الخميس 20 مارس 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر، الخميس، إن حرب إسرائيل اللانهائية ترهق جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أقصى حد، لافتة إلى أن جنود الاحتياط يحذرون من استنزاف متزايد للجيش مع اقتراب البلاد من صراع شامل في غزة.

وذكر منتدى لعائلات جنود الاحتياط الإسرائيليين، أنه قيل لهم أن يستعدوا لخمس سنوات من القتال العنيف، موضحا أن اتفاق الجنود مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كان خدمة 30 يوما بالسنة قبل الحرب.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللي الدفاع وجنود الاحتياط بإسرائيل، تحذيراتهم من استنزاف متزايد للقوة المقاتلة مع توقف الوظائف، مؤكدين أن هناك خيبة أمل من أهداف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستبعاده إنهاء القتال.

وأوضحت المصادر، أنه لأول مرة منذ بداية الحرب قد تكون هناك فرصة لعدم التحاق بعض جنود الاحتياط بالخدمة، مشيرة إلى أن جنود الاحتياط قد يعلقون خدمتهم إذا شعروا بأنهم يضحون بأنفسهم لتحقيق أهداف اليمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة الجنود الإسرائيليين إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان