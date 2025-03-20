السودان.. الجيش يقترب من اقتحام القصر الرئاسي في الخرطوم

وكالات

أفادت مصادر في الجيش السوداني، الخميس، بأن الجيش اقترب من اقتحام القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن الجيش السوداني يقصف مجددا بالمدفعية الثقيلة من أم درمان تجمعات الدعم السريع في الخرطوم.

وقبل أيام، قال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله، إن الجيش بسط سيطرته على مواقع حيوية وسط العاصمة الخرطوم.

وأكد الجيش السوداني في بيان، أن قواته تضيق الخناق على مليشيا الدعم السريع في القصر الرئاسي والمؤسسات الحكومية بوسط العاصمة.

وأشار إلى أن قوات المدرعات دحرت الدعم السريع في محور نادي الأسرة، وأبراج النيلين وجسر المسلمية وموقف شروني وسط الخرطوم، مؤكدا أن قواته تتقدم بثبات مدعومة من الشعب وسط العاصمة.

وفي بيان سابق، تعهد الجيش السوداني بتحرير العاصمة السودانية من قبضة قوات الدعم السريع قبل انتهاء شهر رمضان.





