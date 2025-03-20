وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل حل مسألة إيران دبلوماسيًا دون حرب

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لفعل أي شيء لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأكد روبيو، أن ترامب يسعى إلى تعزيز السلام ويفضل حل مسألة إيران دبلوماسيا دون حرب، مضيفا "إذا قرر الرئيس اتخاذ إجراء لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية فلدينا القدرة على منعها والمضي أبعد من ذلك".

وشدد روبيو، على أن استمرار إيران في مساعدة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن أمر غير مقبول ويجب تغييره، مؤكدا أن ترامب كان واضحا بأن إيران ستحاسب على أي مساعدة تقدمها للحوثيين.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الضربات ضد الحوثيين ستستمر حتى يفقدوا القدرة على تهديد البحرية الأمريكية والشحن العالمي، مشيرا إلى أن الضربات ضد #الجماعة الموالية لإيران ليست عملا ليوم واحد بل هي مستمرة الآن وكل ليلة.





