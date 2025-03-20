وزير خارجية العراق: وصلتنا رسائل عن نية إسرائيل قصف بلادنا ونجحنا مع أمريكا في إبعادها



وكالات

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن وصول رسائل عن نية إسرائيل قصف العراق، فيما أشار إلى النجاح بإبعاد البلاد عنه.

وقال حسين خلال حديثه لقناة العراقية، إن "الهدف الأول للدبلوماسية العراقية إبعاد البلاد عن خطر الحرب ورؤيتنا حول أحداث 7 أكتوبر كانت واضحة بأنها ستجر لحروب أخرى بالمنطقة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن العراق يختلف عن دول المنطقة في علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية، وطلبنا عقد جولة من الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا خلال العام الحالي في واشنطن، معتبرا أن "سياسة العراق هي إبعاد البلاد من نار الحرب".

ولفت إلى أن الحكومة نجحت في سياسة إبعاد العراق عن الحرب لكن نحتاج إلى الهدوء في الداخل.

وأشار إلى أن "التهديدات الاسرائيلية بضرب العراق كانت واضحة وحكومتنا ودستورنا ومصالحنا تمنعنا من قرار الحرب".

وأضاف: "وصلتنا رسائل بنية إسرائيل شن سلسلة ضربات على العراق وأجرينا اتصالات مع واشنطن ودول أخرى ونجحنا بإبعاد العراق عن الضربات الاسرائيلية".

وأكد حسين أن "مضمون رسالة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مجلس الأمن كانت تحمل مضامين واضحة وصريحة حول ذلك، متابعا "بل سمت مجموعة من الفصائل بعينها".

وشدد حسين على ضرورة دراسة التغييرات الكبيرة التي طرأت على المنطقة، متابعا "هي إشارات ليست سهلة، وواضحة، إذا لم ندرسها بجدية، فإننا نتوقع القدر"، على حد تعبيره.