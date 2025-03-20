بشأن فلسطين.. ماكرون يُعلن عن مؤتمر مشترك مع السعودية



وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نددا خلالها باستئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأضاف ماكرون في منشور له على منصة "إكس"، أنهما سيترأسان بشكل مشترك مؤتمرا حول حل الدولتين يهدف إلى "المساعدة في إحياء أفق سياسي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح أن "العودة إلى وقف إطلاق النار أمر ضروري من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن وحماية المدنيين"، مشيرا إلى أنه ناقش مع محمد بن سلمان خلال الاتصال ضرورة العمل معا بشأن مستقبل غزة.



واستأنف الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في وسط القطاع وجنوبه. ووفقا لمسؤولين في القطاع الصحي، استشهد ما لا يقل عن 48 فلسطينيا خلال الساعات الماضية في ضربات إسرائيلية.

وجاء استئناف العمليات البرية بعد يوم من مقتل أكثر من 400 فلسطيني في غارات جوية شكلت إحدى أعلى معدلات سقوط القتلى منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، لينهار بذلك وقف لإطلاق النار صمد إلى حد كبير منذ يناير.