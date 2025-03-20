خاص بالكوكاكولا الدايت.. ترامب يكشف سر زره الأحمر بالمكتب البيضاوي



وكالات

ظهر الزر الأحمر على مكتب "الريسولوت" الشهير، الذي كان يستخدم لاستدعاء خادم بكوب مثلج من الكوكاكولا الدايت، مرة أخرى في المكتب البيضاوي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبفخر، أظهر ترامب زر الكوكاكولا الدايت لـ"لورا إنجراهام"، مقدمة برنامج على قناة "فوكس نيوز" خلال مقابلة معها، وضمن المقابلة أعاد ترامب استخدام نكتة من فترة رئاسته الأولى، وفقا لروسيا اليوم.

وسألت المقدمة: "أين زر الكوكا؟"، فرد ترامب الذي يقال إنه يحسن من نظامه الغذائي، قائلا: "إنه هنا".

وأضاف: "الجميع يعتقد أن هذا زر سلاح نووي، يقولون إذا ضغطت عليه ستكون نهاية العالم".

وكان زر الكوكاكولا الدايت من أول الأشياء التي أعادها الرئيس ترامب إلى مكتب "الريسولوت" (الاسم الذي يطلق على مكتب الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض) مع عودته إلى منصبه.

وهو موجود داخل صندوق خشبي، هذا الزر الأحمر الشهير ليس أداة للخطر العالمي، بل ببساطة يستدعي خادما لتقديم المشروب الغازي المفضل لترامب.

وتم التخلص من الزر من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عند تنصيبه في عام 2021، لكنه عاد إلى المكتب مرة أخرى وسط مجموعة من العناصر التي فقدت من فترة ترامب الأولى.

وتقاليد تصميم المكتب البيضاوي وفقا لرغبات كل رئيس جديد تبدأ بقوة في يوم التنصيب، حيث يكون لدى فريق من الموظفين خمس ساعات فقط لتنظيف وتزيين المكتب وفقا لتفضيلات الرئيس.

ويشمل هذا التغيير السريع كل شيء من الستائر إلى الديكور بما في ذلك استبدال اللوحات والسجاد والتماثيل من المجموعات الحكومية الواسعة لتعكس أسلوب القائد الجديد. وهذا التغيير السريع هو جزء من نسيج التسليم السلمي للسلطة.