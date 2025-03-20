منذ فجر اليوم.. ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة لـ37 شهيدا



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد 37 فلسطينيا منذ فجر اليوم، بغارات إسرائيلية متواصلة على شمال قطاع غزة وجنوبه.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة أبو نصر في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، انتشال جثامين عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على المنزل، وفقا لروسيا اليوم.

قالت مصادر طبية، إن 14 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب عددا كبيرا من الأشخاص جراء قصف إسرائيلي لبيت عزاء لإحدى العائلات غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن جميع القتلى هم من عائلة واحدة.

أما جنوب القطاع، فقد شنت المقاتلات الإسرائيلية أحزمة نارية على مدينة رفح.

كما أفيد عن استهداف أرض زراعية في منطقة العقاد برفح جنوب القطاع، بصاروخ استطلاع.

واستشهد 20 شخصا وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف عددا من المنازل شرق مدينة خان يونس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن الغارات استهدفت 6 منازل شرق المدينة.