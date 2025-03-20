ترامب: لن أكون ضد عقد قمة مع الرئيس الصيني



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يستبعد احتمال عقد لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينج في عام 2025 الجاري.

وأضاف ترامب، في حديث مع قناة "فوكس نيوز" ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يلتقي بالرئيس الصيني في يونيو 2025: "نعم، ربما، أعني أنني لن أكون ضد عقد قمة مع شي جين بينج".

في الوقت نفسه، ذكّر ترامب، أن الولايات المتحدة ستقوم في الثاني من أبريل، بفرض رسوم جمركية ضد بعض الدول، ونتيجة لذلك "ستدفع الصين، وستدفع دول أخرى"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي: "قامت مختلف دول العالم، بما في ذلك الأصدقاء والأعداء بممارسة النهب تجاهنا. وفي اليوم الثاني من أبريل - كما أسميه - يوم تحرير أمريكا. سنقوم بتنفيذ ذلك، نحن الدولة السمينة، الغبية، الساذجة التي سمحت للجميع بنهبها، بما في ذلك أصدقاؤنا".

وفي وقت سابق، وصف ترامب محادثته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي جرت الثلاثاء الماضي، بـ"الرائعة"، وأشار إلى أنها تطرقت لعدة قضايا بما فيها الطريق نحو إرساء السلام.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الصين وروسيا، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده "لا تريد تقاربا بين روسيا والصين"، لكنه أكد أن واشنطن، "تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع كلا البلدين".

وتابع: "ربما هم الآن أصدقاء، لكننا سنكون أصدقاء مع كليهما.. أعتقد أننا سنكون ودودين مع كلا البلدين.. لدينا محادثاتنا الخاصة مع الرئيس شي جين بينغ، وهو أيضا يريد تحسين العلاقات.. نحن نسعى إلى ذلك، وأعتقد أن روسيا أيضا تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.. كما أعتقد أننا أصبحنا دولة مختلفة تماما عما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط.. نحن الآن بلد يحظى بالاحترام..لم يكن هناك احترام لنا.. كانوا يسخرون منا. كانت لدينا قيادة غير كفؤة (في إشارة إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن)".