السيسي: حريصون على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد

كتب- محمد فتحي:

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الخميس، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وذلك لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد.

حضر الافتتاح كلا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

كما حضر الافتتاح: الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد المسجد، إذ استمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بشأن أعمال التطوير التي قامت الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلي الله عليه وسلم، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيرا إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعيا المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والإستقرار والإزدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح المتحدث، أن الرئيس قام بأداء صلاة الفجر بالمسجد، ثم قام في الختام بزيارة مقام السيدة نفيسة رضي الله عنها.