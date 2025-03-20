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استهدفت 6 منازل.. استشهاد 10 فلسطينيين إثر غارات إسرائيلية بقطاع غزة

05:32 ص الخميس 20 مارس 2025

غارة جوية إسرائيلية

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وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 10 أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب القطاع فجر الخميس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "استُشهد 10 مدنيين على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 6 منازل شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة فجر الخميس"، وفقا لسكاي نيوز.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة: "سقوط 24 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال بيت عزاء في منطقة السلاطين في بيت لاهيا".

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