استهدفت 6 منازل.. استشهاد 10 فلسطينيين إثر غارات إسرائيلية بقطاع غزة



وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 10 أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب القطاع فجر الخميس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "استُشهد 10 مدنيين على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 6 منازل شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة فجر الخميس"، وفقا لسكاي نيوز.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة: "سقوط 24 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال بيت عزاء في منطقة السلاطين في بيت لاهيا".