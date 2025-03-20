بعد تعطله.. عودة العمل بمطار بن جوريون الدولي في تل أبيب



وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عودة العمل في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب بعد تعطله بسبب تفعيل صفارات الإنذار.

وقال موقع "واينت"، إن طائرات كانت في طريقها للهبوط في مطار بن جورويون تأخرت بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.

ومن بين هذه الطائرات، رحلة شركة العال من ميلانو، ورحلة شركة العال من براغ، ورحلة شركة الاتحاد من أبو ظبي، ورحلة شركة العال من لندن.

وأكد الموقع أنه بعد اعتراض الصاروخ، تم منح الطائرات الإذن بالهبوط.

وأعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" في اليمن

"الحوثيون"، اليوم الخميس، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي، وفقا لروسيا اليوم.