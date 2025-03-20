إعلان

بعد تعطله.. عودة العمل بمطار بن جوريون الدولي في تل أبيب

05:28 ص الخميس 20 مارس 2025

مطار بن جوريون الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عودة العمل في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب بعد تعطله بسبب تفعيل صفارات الإنذار.

وقال موقع "واينت"، إن طائرات كانت في طريقها للهبوط في مطار بن جورويون تأخرت بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.

ومن بين هذه الطائرات، رحلة شركة العال من ميلانو، ورحلة شركة العال من براغ، ورحلة شركة الاتحاد من أبو ظبي، ورحلة شركة العال من لندن.

وأكد الموقع أنه بعد اعتراض الصاروخ، تم منح الطائرات الإذن بالهبوط.

وأعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" في اليمن
"الحوثيون"، اليوم الخميس، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار بن جوريون استهداف مطار بن جوريون تل أبيب الملاحة الإسرائيلية الحوثبيون الحوثيون اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان